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Tekirdağ'da, siperlik maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi Ortaokulu iş birliğinde, 3 boyutlu yazıcılarda siperlik maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimine başlandı.

01.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:42
Tekirdağ'da, siperlik maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi Ortaokulu iş birliğinde, 3 boyutlu yazıcılarda siperlik maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimine başlandı.

Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kapaklı Belediyesi Ortaokulu'nda, solunum cihazları için çoğaltıcı aparat ve sağlık çalışanlarına siperlik maske üretimine başlandı. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Suat Yüksel, günde 10 maske ve 8 aparat ürettiklerini söyledi.

Siperlik maske ve çoğaltıcı aparatların 3 boyutlu yazıcılarda üretildiğini belirten Yüksel, "Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak milletçe mücadelesini verdiğimiz bu virüs salgınında elimizden ne gelebileceğini istişare ettik. Elimizdeki imkanları bizim için canla başla çalışan sağlık personeline siperlik maske ve solunum cihazları için çoğaltıcı aparat yapmak için kullandık. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak günde 10-15 adet siperlik maske üretebiliyoruz. Dün çokça ihtiyaç duyulabilecek solunum cihazı çoğaltıcısını üretmeye başladık. Bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nün hizmetine sunacağız" dedi.

Siperlik maskenin sağlık personeli için acil ihtiyaç olduğunu da kaydeden Yüksel, "Velilerimizin bize destekleri ile okulumuza kazandırmış olduğumuz Yazılım, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin ürünü olarak sağlık camiasının hizmetine ürünlerimizi sunacağız. Çoğaltıcı aparatlarımız ortalama 2,5 saatte üretiliyor. Günde yalnızca 1 makineden 8 tane üretimini yapabileceğiz. Elimizde şu an 4 tane 3 boyutlu yazıcı makine var ve 2 tanesinde maske, kalan 2 tanesinde ise çoğaltıcı aparat üretiyoruz. Sağlık çalışanlarının en çok siperli maskeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu yüzden ağırlıklı siperli maske üretiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Kapaklı, Güncel
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