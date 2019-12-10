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Tekirdağ'da sis esareti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan sis yoğunluğu devam ediyor.

10.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:04Tekirdağ'da sis esareti
'ın ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan sis yoğunluğu devam ediyor. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sis yoğunluğu ulaşımı da olumsuz etkiledi.

iş ve okullarına gitmek üzere yola çıkanlar, sis tabakasının esiri oldu. Sis trafiğin aksamasına neden olurken, kazalara da davetiye çıkarıyor. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis yoğunluğunun sürebileceği öğrenildi. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ise sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

Yoğun sise bir de baca dumanları eklenince görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü.

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Marmara'nın bazı bölümlerinde sisin yanı sıra buzlanma ve don uyarısı da yaptı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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