18 Şubat 2019, 12:37
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Tekirdağ'da Sis Etkili Oldu

Tekirdağ'da sis etkili olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da sis etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Süleymanpaşa - Muratlı - Lüleburgaz yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sürücülerin sis nedeniyle kontrollü seyrettikleri yolda trafik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis güneşin yüzünü hissettirmesi ile yavaş yavaş dağıldı. Sabah,Süleymanpaşa,Tekirdağ
Kaynak: İHA