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Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü

Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu Batı Nil virüsü kapan hasta kadın, iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
'da sivrisinek ısırması sonucu Batı Nil virüsü kapan hasta kadın, iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin, iki ay önce sinek ısırmasının ardından ateş, halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleriyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu.
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde tedaviye alınan Sezgin'e yapılan tetkikler sonucu, sivrisinek ısırmasına bağlı Batı Nil virüsünün bulaştığı belirlendi. Tedaviye yanıt vermeyen Sezgin, hayatını kaybetti.
Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, virüsün sivrisinekten bulaştığını belirterek, "Maalesef hastamız tedaviye cevap vermedi ve kaybettik. Özellikle kırsala çıkacak kişiler uzun kollu giyinsinler. Sinek koruyucu losyon kullanmalarında da fayda var." diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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