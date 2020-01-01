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Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

01.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:34 Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte Belediyesi tarafından sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.
Süleymanpaşa sahilindeki balıkçılar da ağ örme mesailerine ara verdi.
Öte yandan Köprübaşı Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlıyor.
Vatandaşlardan Erdoğan Aksu, AA muhabirine, kentte soğuk havanın hakim olduğunu belirterek, "Doğadaki tahribatı önlemezsek, bunların fazlasını da yaşayacağız. Mevsimler birbirine kaydı. Çevresel sorunları gözardı edersek yaz döneminde de beklemediğimiz yağışlar olabilir." dedi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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