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Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye ceza

Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.

11.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:24
Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye ceza
Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yasaklara uymayan 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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