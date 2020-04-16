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Tekirdağ'da sokak hayvanlarına yem ve su bırakıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve su bırakıldı.

16.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:38
Tekirdağ'da sokak hayvanlarına yem ve su bırakıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanlarının beslenme ve bakımlarıyla ilgili genelgesinin ardından Malkara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Ferhat Sinan Yılmaz ve Ozan Bulut tarafından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve su bırakıldı. Müdürlük yetkilileri, bakanlık genelgesi üzerine sokak hayvanlarının beslenmesinin düzenli süreceğini belirterek, şunları kaydetti: "Park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem ve yiyecek bırakılarak hayvanların yaşam alanları devamlı kontrol edilecektir. Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı görülmüş ve gerekli tedbirler alınmıştır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Malkara, Güncel
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