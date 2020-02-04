Haberler » Güncel » Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı - Haber

Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı

Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon: 10 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:40
'da sokak satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satıcılarını belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, şüpheliler, B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı

Narkotik, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:47:22