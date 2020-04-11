Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı

TEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgınına yönelik uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Tekirdağ 'da sessizlik hakim oldu; kentin sokak ve caddeleri boş kaldı. Kente, polis ekipleri önlem alırken, fırınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek üretimine başladı. Kent merkezinde fırına ekmek almaya gelen Ahmet Nazlı, "Benim benzim istasyonum var orada çalışanlara yiyecek götürüyorum" dedi.Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri sokaklarda devriye gezdi. Sabah işe giden sağlıkçıların yardımına ise polis ekipleri yetişti. 155'i arayarak yardım isteyen sağlıkçıları, bulundukları yerden ekipler alarak, polis araçlarıyla çalıştıkları hastanelere götürdü.