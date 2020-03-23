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Tekirdağ'da sokaklara mama ve su bırakıldı

Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için, kedi evleri ile köpek besleme odaklarına mama ve su takviyesi yapıldı.

23.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:12
Tekirdağ'da sokaklara mama ve su bırakıldı
Tekirdağ 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için, kedi evleri ile köpek besleme odaklarına mama ve su takviyesi yapıldı.
Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve restoranların salgına karşı kapatılması, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin evlerinden çıkamaması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.
Kedi evleri, mama dağıtım noktaları ve beslenme odaklarına ek mama takviyesi yapan belediye ekipleri, ayrıca şehrin 4 ayrı noktasında bulunan mamamatiklerin de temizliğini gerçekleştirip, dezenfekte etti, mama ve su haznelerini doldurdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her canlının değerli olduğunu belirtti.
Belediyenin tüm ekiplerinin virüsle mücadele için aralıksız çalıştığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin aldığı bazı tedbirler kapsamında da insanların sosyalleştiği, kafe, kahvaltı salonları, restoranlar gibi yerler geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleri ile besliyorlardı. Maalesef o canlar yemeksiz kalacaktı. Harekete geçip her gün yaptığımız mama ve su desteğini arttırarak sokak hayvanlarımıza sahip çıktık."
Ekipler, her gün kedi evleri ile köpek beslenme odaklarında kontroller yapacak, düzenli olarak mama ve su bırakacak.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

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