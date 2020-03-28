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Tekirdağ'da son seferler yola çıktı: Otogar sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Tekirdağ'da son otobüs seferleri yola çıktı.

28.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:08
Tekirdağ'da son seferler yola çıktı: Otogar sessizliğe büründü
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Tekirdağ 'da son otobüs seferleri yola çıktı. Saatler 17.00'ı gösterdiğinde şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bugün saat 17.00 saatleri sonrasında Tekirdağ Şehirler Arası Otogarı son yoğunluğunu yaşadı. Şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar saatler öncesinden otogara gelerek biletlerini aldı. Saatlerin 17.00'ı göstermesi ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminaline son otobüsler yola çıktı.

Otogarda yolcusunu bekleyen Fatih Erge isimli vatandaş son seferler olduğunu ifade ederek, "Öğrencimizi karşıladık. Sakarya'da bir öğrencimiz vardı. Kaldığı yurt kapanmış o nedenle buraya tahliye ettik. Bundan sonra yasaklar var. Bununda tedbirini almış olduk" dedi.

Yolculardan Mücahit Çınardalı isimli vatandaş ise, "Yasaklar olduğu için özellikle acele ettim. İstanbul'a gitmem gerekiyor" diye konuştu.

Bursa'dan Tekirdağ'da gelen bir yolcu da haberi duyunca saat 11.00'da Bursa'dan yola çıktığını, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden Kapaklı ilçesine gideceğini belirtti.

Tedbirler kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otogarda çeşitli denetim ve kontrollerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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