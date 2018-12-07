Tekirdağ'da Sosyal Medyadan 2 Kişi Dolandırıldı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yaşayan bir kadının Facebook
hesabını çalan şahısların, 2 kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Ö.M. isimli kadının Facebook hesabı çalındı. Dolandırıcıların, Ö.M'nin Facebook hesabındaki arkadaşlarına, "Ben şu an markete geldim, hediye çeki dağıtıyorum ve seni de düşündüm. Hattın faturalı mı?" şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.
Dolandırıcıların bu yöntemle 2 kişiyi tuzağa düşürüp, dolandırdığı öne sürüldü. Mağdur kadının eşi S.M, vatandaşların bu şekilde atılan mesajlara karşı dikkatli olmaları ve itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ
Malkara,Facebook,Tekirdağ
07 Aralık 2018 Cuma 10:41