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Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı
Tekirdağ 'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.A'nın, Çerkezköy ilçesinde de B.Y'nin sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Y.A. ve B.Y'yi "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

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