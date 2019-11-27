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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:46Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki gözaltı
'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Ç.K. ve E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelileri operasyonla gözaltına aldı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim kart ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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