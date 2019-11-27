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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:38Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki tutuklama
'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen Ç.K. ve E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, SIM kart ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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