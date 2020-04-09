Tekirdağ'da "sosyal mesafe" kuralına uymayan 25 kişiye para cezası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 25 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.
09.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:50
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan yoğunluğu yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerde bulundu.
Ekipler, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 25 kişiye 392'şer lira ceza yazdı.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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