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Tekirdağ'da STK'lar koronavirüsle mücadeleye destek veriyor

Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları, koronavirüsle mücadele kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor.

30.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:22
Tekirdağ'da STK'lar koronavirüsle mücadeleye destek veriyor
Tekirdağ 'da sivil toplum kuruluşları, koronavirüsle mücadele kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor.
Tekirdağ'da çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı çalışmalarını öne alan dernek ve vakıflar, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yaraları sarıyor.
Gıda paketleri ve temizlik malzemeleriyle binlerce aileye ulaşmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşları, çalışmalarıyla sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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