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Tekirdağ'da "süneyle mücadele çalışması" başlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlattı.

Tekirdağ'da
08.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:18
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlattı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, yaptığı açıklamada, süne zararlısının ekonomik anlamda stratejik bir ürün olan buğdayın kalitesinde ve miktarında çok yüksek oranda kayıplara neden olduğunu söyledi.
Buğday ekimi yapan üreticilerin emeklerinin zayi olmaması ve kaliteli üretim için tüm ekiplerin görevlerini titizlikle sürdürdüğünü belirten Öcal, "Bu süreçte NKÜ Ziraat Fakültesinin değerli hocalarıyla yetiştiricilik, her türlü hastalık ve zararlılarıyla mücadelede işbirliği içerisindeyiz. İl ve İlçe müdürlüklerimizde oluşturulan teknik personelimiz Tekirdağ genelindeki her noktada süne mücadelesi çalışmalarına hızla devam ediyor." dedi.
Öcal, şunları kaydetti:
"2019-2020 üretim sezonunda İl Müdürlüğünde bir Değerlendirme ve Kontrol Ekibi, ilçelerimizde 24 ekip ile toplamda 113 teknik personelle il genelinde survey çalışmasını yürütüyoruz. Süne mücadelesine yönelik kıymetlendirme (kışlamış ergin) ve yumurta parazitlenme surveylerinden sonra nimf surveylerine başlanacaktır. Şuana kadar yapılan kontrollerde geçmiş yıllara nazaran daha düşük bir yoğunluk bekliyoruz, ancak tam değerlendirme için çalışmaların sonunu beklememiz gerekiyor. Tüm bu çalışmalar ve sayımlar sonunda yoğunluk tespit edilen yerlere ilaçlama için gerekli izinler verilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel, Haber

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