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Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yakalanan ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

24.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:20Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yakalanan ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.
Ekipler, kamyonette çalıntı olduğu belirlenen çamaşır makinesi, buzdolabı, 2 fırınlı ocak ve demir profiller ele geçirdi.
Araçta bulunan İ.B.L, S.K. ve G.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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