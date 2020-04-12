Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ölü bulundu.

12.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:35
Tekirdağ'da şüpheli ölüm
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ölü bulundu.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Çukuryurt Kavşağı mevkinde metruk bir binanın önünde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gören hayvan otlatan bir vatandaş, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve herhangi bir darp izi olmayan 50 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği tespit edilemeyen şahsın cesedi Covid-19 virüsü sebebiyle ölmüş olabileceği nedeniyle sıkı önlemlerin alınmasıyla birlikte Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin anlaşılması ve Covid-19 testi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:52: Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı - Haberler 21:49: Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum 21:29: Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Haberler 21:27: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti 21:22: Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu - Haberler 21:13: Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı - Haberler 20:46: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi - Haberler