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Tekirdağ'da tahliye olan hükümlüler konuştu: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tekirdağ'da da tahliyeler başladı.

15.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:36
Tekirdağ'da tahliye olan hükümlüler konuştu:
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tekirdağ 'da da tahliyeler başladı. Tahliye olan hükümlüler "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da tahliyeler başladı. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde jandarma ekiplerince yapılan yoğun güvenlik önlemleri ve tahliyeyi yapan otobüslerde gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra tahliye olması beklenen hükümlüler maske takarak belirlenen otobüse bindirildi. Cezaevinden çıkan otobüsler cezaevinden çıktıktan sonra bazıları şehir dışına giderken, bazı otobüslerinde şehir merkezine geldiği görüldü.

Tahliye olan hükümlülerden Aytaç Çakırer, "10 yıldır yatıyorum. Son bir ay kala çıktım. İnşallah bir daha girmeyiz. Şükürler olsun. Ben zaten Kasımpaşalıyım. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ'daki cezaevinden tahliyeler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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