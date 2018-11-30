Tekirdağ'da "Taklit Ürün" Operasyonu

30 Kasım 2018 Cuma 14:23



30 Kasım 2018 Cuma 14:23

Tekirdağ'da ünlü markaların taklit ürünlerinin satışını yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin taklit ürün satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Gerçekleştirilen operasyonda iş yerlerinde bayan kol çantası, cep telefonu kulaklığı ve cep telefonu için tanınmış markaların ürünlerini taklit ettikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.Taklit ürünlere el konulurken gözaltın alınan A.G., B.A., H.Y. ve İ.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.