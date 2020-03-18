Tekirdağ'da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Korona virüsü tehlikesine karşı minibüs ve ticari taksiler dezenfekte edildi.
18.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:51
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde Korona virüsü tehlikesine karşı minibüs ve ticari taksiler dezenfekte edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Camiatik Mahallesi eski otogar alanında ticari taksi ve minibüslere yönelik dezenfekte çalışması yapıldı.
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, şehir içi halk minibüsleri ile 54 ticari taksinin ilaçlandığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Camiatik Mahallesi eski otogar alanında ticari taksi ve minibüslere yönelik dezenfekte çalışması yapıldı.
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, şehir içi halk minibüsleri ile 54 ticari taksinin ilaçlandığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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