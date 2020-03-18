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Tekirdağ'da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor

Tekirdağ'da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Koronavirüs tehlikesine karşı minibüs ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

18.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:37
Tekirdağ'da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor
Tekirdağ'da taksi ve minibüsler ilaçlanıyor
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Koronavirüs tehlikesine karşı minibüs ve ticari taksiler dezenfekte edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Camiatik Mahallesi eski otogar alanında ticari taksi ve minibüslere yönelik dezenfekte çalışması yapıldı.
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, şehir içi halk minibüsleri ile 54 ticari taksinin ilaçlandığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

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