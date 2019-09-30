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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

30.09.2019 17:34Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkezi İlçe Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesinde şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile K.D. isimli şahsın şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Gündoğdu, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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