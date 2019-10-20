Haberler » Güncel » Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 2 kişi, jandarma tarafından buldukları tarihi eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.

20.10.2019 12:56Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 2 kişi, jandarma tarafından buldukları tarihi eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kermeyan Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yapılarak define arandığını belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı boy ve şekillerde 4 vazo ile küp, sikkeler, 71 tarihi eser obje, 1 define aramakta kullanılan dedektör ve 7.65 mimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. ile İ.H. gözaltına alınırken, tarihi eserler incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Jandarma, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 İngilizce yeterliliğinde Türkiye 73'üncü sırada
14:25 Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu
14:25 Rıza Çalımbay oyunu kullandı
14:25 Karabük'te ayı alarmı
14:25 İzmir aliağa'da petrol sızıntısı, sahilde kirliliğe neden oldu
14:25 Genç tıpçılar meme kanseri için sokakta
14:25 Rize istanbul'da 'rize tanıtım günleri' coşkusu
20.10.2019 14:27:06