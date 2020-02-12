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Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı

Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 2 ayrı evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:31
'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde jandarmanın 2 ayrı evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan S.T. ve O.Ç.?nin evlerinde tarihi eser olduğunu belirledi. İki evde eş zamanlı arama yapan jandarma, 2 tarihi anahtar, 3 heykel, 1 insan figürlü taş tablet,16 sikke, 1 kaşık, 1 yüzük ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı

Tekirdağ, Jandarma, Saray, Güncel

Kaynak: DHA


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