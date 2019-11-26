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Tekirdağ'da tarihi heykel başı ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18Tekirdağ'da tarihi heykel başı ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, ellerindeki tarihi eserleri yasa dışı yollardan piyasaya satmaya çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Malkara ilçesinin Kozyörük Mahallesi'nde B.D.'nin evinde bulunan tarihi eseri almak için İstanbul'dan geldiklerini belirledikleri B.K., H.D., H.K, S.A., R.G., T.K. ve R.M.'yi takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri aldıktan sonra bindikleri 4 araç, jandarma tarafından durdurularak arandı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel başı, 110 bin lira, 1 tabanca, sahte para kontrol cihazı, av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Jandarma, Malkara, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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