Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı Hırsızın depo olarak kullandığı yerde birçok çalıntı malzemede ele geçirildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çalınan tarım aletleriyle ilgili şüpheli İstanbul'da yakalandı.

18.09.2019 16:25
Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı
Hırsızın depo olarak kullandığı yerde birçok çalıntı malzemede ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çalınan tarım aletleriyle ilgili şüpheli İstanbul'da yakalandı. Depoda yapılan aramada hem Tekirdağ'dan çalınan hem de başka yerlerden çalınan birçok malzeme ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy mahallesinde M.Ç.'ye ait bağ evinden 1 adet jenarator, 1 adet motorlu çapa, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet motorlu hizar, 1 adet motorlu testere çalındı. Malzemelerin sahibi M.Ç. bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan ayrıntılı araştırmalar neticesinde malzemelerin İstanbul Küçükçekmece'de U.D (26)'ye ait depoda saklandığının tespit edildi.

Başka çalıntı malzemelerde ele geçirildi
Bunun üzerine çalıntı malzeme deposuna yapılan operasyonla söz konusu çalıntı malzemelere il jandarma komutanlığı unsurlarınca el konulup, sahibine teslim edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede birçok başka çalıntı malzeme daha ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin şüphelisi U.D. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:35 Tekirdağ'da orman yangını
19:27 Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı
19:26 Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
19:24 Samandağ'da kaçak yapıların yıkımında arbede
19:22 Gaziler gününe bir gün kala öldü
19:17 Samandağ'da zeytinlik alanda yangın
19:13 Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi