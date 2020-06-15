Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandıTEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

15.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:00
Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tekirdağ’da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malkara ilçesi, Tekirdağ, Güncel, Haber

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