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Tekirdağ'da tatilcilerin uğrak yeri sahiller sessiz kaldı

Tekirdağ'da tatilcilerin uğrak yeri sahiller sessiz kaldıTEKİRDAĞ'da yerli turist ve tatilcilerin her yıl yoğun şekilde doldurduğu kumsal, plaj ve sahiller koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

13.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:38
Tekirdağ 'da tatilcilerin uğrak yeri sahiller sessiz kaldı
TEKİRDAĞ'da yerli turist ve tatilcilerin her yıl yoğun şekilde doldurduğu kumsal, plaj ve sahiller koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Deniz kıyısındaki birçok yazlığın pencerelerine kiralık veya satılık yazıları asıldı.
Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ ve Barbaros mahalleleri, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Ülke genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde 30 büyükşehirden biri olan Tekirdağ'a ulaşımın kısıtlanması getirildi. Her yıl bu dönemde başta İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden gelenlerin uğrak merkezi olan ve mavi bayraklı plajların bulunduğu sahip kesimi bom boş kaldı.
Her yıl yerli ve yabancı tatilcilerle dolup taşan plajların çevresindeki yazlık evlerde boş kaldı. Birçok yazlık evin pencerelerine kiralık ve satılık yazılarının asıldığı görüldü. Tekirdağ’da tatilcilerin uğrak yeri sahiller sessiz kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, turist, Güncel
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