Tekirdağ'da "tefecilik" operasyonu

Tekirdağ
'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Çorlu
ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri sonrası Çorlu Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö. ve M.K. serbest bırakıldı.
Kaynak: AAEmniyet Müdürlüğü
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