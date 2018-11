Tekirdağ'da Tegv Öğrenimi Birimi Açıldı

20 Kasım 2018 Salı 17:13



20 Kasım 2018 Salı 17:13

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Lila Group ve Brezilya kökenli Fibria Şirketleri sponsorluğunda yaptırılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Öğrenim Biriminin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Ertuğrul Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, bu öğrenim biriminin eğitim ve öğretimi geliştirmek ve çocukları daha güzel bir yaşama sunabilmek için açıldığını söyledi.Eğitimin ülkeler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Solakoğlu, "Tekirdağlı çocuklar Sao Paulo'daki dostların desteği ile nitelik eğitim ile buluşuyor. Bir kez daha görüyoruz ki eğitim insanları ve kültürleri birbirine bağlayan onları daha huzurlu daha yaşanılabilir geleceğe taşıyan sağlam bir köprü. Bugün de bunun güzel bir örneğini görüyoruz. " dedi.Sokağın alternatifiÖğrenim biriminden yılda 2 bin çocuğun yararlanacağını dile getiren Solakoğlu, "Yılda 2 bin çocuğumuzun yararlanacağı öğrenim birimimiz ikinci dereceden tescilli bir tarihi yapı. 2012 yılında aslına uygun olarak restore edilmiş olan 3 katlı binamızın 324 metrekarelik bir kapalı alanı var. Birimimizde bir kütüphane bir gönüllü odası, 3 etkinlik odası, düşler atölyesi, okuma odası gibi etkinlikler için özel odalarımız mevcut. Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve bağışçılarımızın katkılarıyla 2 milyon 500 binin üzerindeki çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturduk. Biz okulun alternatifi değil, okulun tamamlayıcısı, sokağın alternatifi olarak kurulduk." ifadelerini kullandı.Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü de toplum yararına yapılan her hizmetin yanında ve destekçisi olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:"Bu tarihi binaya bambaşka bir anlam katmak ve neşe saçacak çocuklarımız yeni öğrenim yuvası açmak için bulunuyoruz. Biz kurulduğumuz günden bu yana yüzde yüz yerli aile şirketi olarak her daim ülkemizin menfaatlerine katma değer sunabilmek, gerek ekonomik gerekse de toplumsal anlamda fayda sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 binden fazla çocuğumuzun eğitimine destek olduk."Açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.