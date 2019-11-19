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Tekirdağ'da tek katlı ev yandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

19.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:49Tekirdağ'da tek katlı ev yandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi 100. Yıl Atatürk Caddesi Ladin Sokak üzerinde Salih Solcum'a ait tek katlı evde, evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin ve sokak sakinlerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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