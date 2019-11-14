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Tekirdağ'da temel fotoğraf eğitimi başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kişisel ve mesleki eğitim kursları kapsamında "temel fotoğraf eğitimi" başladı.

14.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:38Tekirdağ'da temel fotoğraf eğitimi başladı
Belediyesi tarafından kişisel ve mesleki eğitim kursları kapsamında "temel fotoğraf eğitimi" başladı.
Gençlik Merkezi'nde, Fotoğraf Derneği (TEFOD) üyesi, fotoğraf eğitmeni Güven Çelik tarafından verilecek eğitimler 26 Şubat'a kadar devam edecek.
Çelik, yaptığı açıklamada, fotoğrafçılık eğitimleriyle daha fazla kişiye fotoğrafçılığı sevdirmeye çalıştığını söyledi.
Fotoğrafın çok güzel bir hobi olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:
"26 Şubat'a kadar devam edecek eğitimlerimizde katılımcılara fotoğraf konusunda bilmedikleri çoğu konu hakkında bilgilendireceğiz. Dersler teorik ve pratik olarak 2 bölüme ayrılacak. Kompozisyon, fotoğraf makineleri ve makinelerin özellikleri, objektiflerin çeşitleri ve teknik özellikleri, ışığı doğru kullanma, dış mekan çekimleri ve makinelerin teknik ayarları konusunda bilgi vereceğiz. Katılımcılar kursta uygulama yapma şansı da bulacak. Katılımcılara fotoğrafı sevdirmek ve aynı zamanda bunun meslek olarak ileride kendilerine yarar sağlamasını istiyoruz."
Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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