Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandı

Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün virüs tedbirleri kapsamından birliklerinden memleketlerine uğurlandı.

31.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:00
Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün virüs tedbirleri kapsamından birliklerinden memleketlerine uğurlandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler, bugün birliklerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maskeli şekilde birliklerinden isimleri tek tek okunan askerlerin ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, kendileri için hazırlanan ve dezenfekte edilen otobüslere bindi.
Bazı askerleri ise birliklerine gelen aileleri alarak evlerine götürdü. Tekirdağ’da terhis edilen erler, ’koronavirüs’ tedbirleriyle uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

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