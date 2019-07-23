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Tekirdağ'da ticari taksiler denetlendi

Tekirdağ'da denetlenen 295 ticari taksiden 2'si trafikten men edildi.

23.07.2019 09:33 Tekirdağ'da ticari taksiler denetlendi
Tekirdağ'da denetlenen 295 ticari taksiden 2'si trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirgemek amacıyla, başta mesai trafiğinin yoğun olduğu yerlerde ticari taksi ve şoförlerine yönelik olmak denetim yaptı.
Denetimlerde 66 ekip 324 personel katıldı.
Yapılan arama, kontrol ve denetimler sonucunda, 295 ticari taksi kontrol edilirken, 45 ticari taksiye cezai işlem uygulandı ve 2 ticari taksi trafikten men edildi.
Ayrıca, ticari taksi harici 527 araç kontrol edildi, 67 araca cezai işlem uygulanırken, araçlara toplam 49 bin 366 lira idari para cezası kesildi.
Denetimlerde 507 şahsın GBT kontrolü yapıldı, aranan bir şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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