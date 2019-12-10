Haberler » Güncel » Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isteyen işçi yaralandı - Haber

Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isteyen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

10.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:58Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isteyen işçi yaralandı
'ın ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) mutfak malzemeleri üreten fabrikanın marangoz bölümünde, sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart'ın (60) kıyafetleri alev aldı.
Fabrikanın bahçesine koşan Cumart'ın üzerindeki alevler, yardım sesleri üzerine koşan diğer işçiler tarafından su ve yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cumart'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekirdağ, Kapaklı, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 Aralık ayının Parlayan Yıldızları Sezin Ege Kabaklı ve Elif Spor oldu - Haber
16:18 Köylülerin mozaik sevinci - Haber
16:18 Alfa Romeo'da yılın son fırsatı - Haber
16:14 Başkan Güder, sorunları yerinde dinledi - Haber
16:14 Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:20:12