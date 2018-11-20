Tekirdağ'da Tır Çekicisinde Yangın

Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde tır çekicisinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kaysıcı, İstanbul
'dan aldığı hurda kağıtları Çorlu
'daki karton fabrikasına götürdüğü 59 FK 397 plakalı tır çekicisinde, duman çıktığını fark edince TEM otoyolu Çorlu gişelerinde yolun sağına park etti.
Kaysıcı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çekicide çıkan yangını hurda kağıtlar bulunan dorseye sıçramadan söndürdü.
Yangının ardından çekicide hasar oluştu.
Yangın nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Ergene,Tekirdağ