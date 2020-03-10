Tekirdağ'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Tekirdağ'da hastalıkları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı.
10.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:16
Tekirdağ 'da hastalıkları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda dünyada artan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması başlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan, çalışmaların Süleymanpaşa ilçesinde başladığını belirterek, "Belli bir düzende yapılan dezenfeksiyon çalışmalarımız kapsamında dün gece de Süleymanpaşa ilçemizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarımızın merkez garajımızda dezenfeksiyon işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda dünyada artan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması başlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan, çalışmaların Süleymanpaşa ilçesinde başladığını belirterek, "Belli bir düzende yapılan dezenfeksiyon çalışmalarımız kapsamında dün gece de Süleymanpaşa ilçemizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarımızın merkez garajımızda dezenfeksiyon işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tekirdağ'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor