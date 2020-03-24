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Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarındaki şoför ve vatandaşların ateşleri ölçülüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehiriçi otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlar ile şoförlerin ateşleri ölçülüyor.

24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:41
Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarındaki şoför ve vatandaşların ateşleri ölçülüyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehiriçi otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlar ile şoförlerin ateşleri ölçülüyor.
Tekirdağ'da belediye ekipleri koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korunma ve tedbir amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve TEKULAŞ A.Ş. ekipleri tarafından Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki otobüslerde yolculuk eden vatandaşların ve şoförlerin gün boyu ve belli aralıklarla ateşleri ölçülüyor.
Ekipler ayrıca vatandaşlara koronavirüsten korunmak amacıyla uyulması gereken hijyen kuralları ile ilgili uyarıda bulunuyor.
Öte yandan araçlar ekipler tarafından periyodik olarak ilaçlanırken, toplu ulaşım sistemi dahilindeki araçlara el dezenfektanları da monte edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

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