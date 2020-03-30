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Tekirdağ'da toplu taşımada yolcu kapasitesi azaltıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma faaliyetlerine, yolcu kapasitesinin yüzde 50 azaltılarak devam edileceğini bildirdi.

30.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:10
Tekirdağ'da toplu taşımada yolcu kapasitesi azaltıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma faaliyetlerine, yolcu kapasitesinin yüzde 50 azaltılarak devam edileceğini bildirdi.

İl İdare Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, kararlar kapsamında il içerisindeki toplu taşıma faaliyetlerinin hijyen kurallarına uyulması ve araçlarda yolcu kapasitesinin yüzde 50'yi geçmeyecek şekilde devam edeceği belirtildi.
İl İdare Kurulu tarafından il merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki otobüs gibi toplu taşıma seferleri ile Tekirdağ ve diğer iller arasındaki yolcu taşımacılığı amaçlı otobüs ve gemi seferlerinin Valiliğin izniyle yapılabileceği bildirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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