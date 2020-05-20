Tekirdağ'da toprak kayması: 2 işçi toprak altında

Tekirdağ'da toprak kayması: 2 işçi toprak altındaTEKİRDAĞ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.

20.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:09

Tekirdağ'da toprak kayması: 2 işçi toprak altında

TEKİRDAĞ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmesi üzerine 2 işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ’da toprak kayması: 2 işçi toprak altında

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, İşçi, Güncel, Haber

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