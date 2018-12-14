Tekirdağ'da Trafik Denetimi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde, 358 araç sürücüsüne 133 bin 755 lira para cezası verildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek için, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.
Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimler sonucunda 358 araç sürücüsüne toplam 133 bin 755 lira para cezası uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Tekirdağ
14 Aralık 2018 Cuma 09:59