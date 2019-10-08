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Tekirdağ'da trafik denetimi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı.

08.10.2019 09:06Tekirdağ'da trafik denetimi
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanan sürücülerin neden olduğu kazaların önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, 875 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sonucunda 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 16 kişinin ehliyetine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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