Tekirdağ'da Trafik Kazaları: 1 Yaralı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Kapaklı
ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
, İstanbul
bağlantı yolu Tepe viyadüğü altında İsmail Gül idaresindeki 39 LD 2019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoban bariyerlerine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yandan Kapaklı ilçesi Fatih Sultan Mehmet
Caddesi üzerinde seyir halindeki plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüs kar yağışının etkisiyle Kapaklı Deresine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri kazanın olduğu caddeyi trafiğe kapattı.
Sürücüsünün olay yerinde bıraktığı otobüs çekiciyle dereden çıkartıldı.
Kapaklı, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA