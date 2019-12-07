Haberler » Güncel » Tekirdağ'da trafik kazaları - Haber

Tekirdağ'da trafik kazaları

Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

07.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:06Tekirdağ'da trafik kazaları
ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'de, Dilara Tuna yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir Sönmez'in (30) kullandığı 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sönmez, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ergene'de otomobil dere yatağına devrildi
Hasan Sakın idaresindeki 59 ABC 568 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi Fabrikalar mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak Kırkgöz Deresi yatağına devrildi.
Sakın, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı - Haber
23:59 Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü - Haber
23:58 Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haber
23:56 Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Haber
23:54 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
8.12.2019 00:01:19