Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Ergene
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şenol Delioğlu'nun kullandığı 39 BG 329 plakalı otomobil, TEM otoyolu Edirne
istikametinde aynı yönde giden Seyithan S yönetiminindeki 34 JM 4946 tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Delioğlu ve yanında bulunan annesi Neşe Delioğlu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çorlu
Devlet Hastanesine kaldırılırken, Neşe Delioğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Seyithan S, jandarma tarafından gözaltına alındı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:50