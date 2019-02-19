Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Güz (61) idaresindeki 59 LE 195 plakalı otomobil, Şahin Mahallesi sapağında Salih Özkişi (73) yönetimindeki 59 LE 229 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Güz ve Özkişi ile araçta yolcu olarak bulunan Pembe Kırar (44) yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Özkişi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güz ve Kırar'ın tedavisi sürüyor.
Malkara,Tekirdağ
Kaynak: AA