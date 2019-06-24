24.06.2019 15:39
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Kaplan idaresindeki 39 AH 512 plakalı otomobil, Yulaflı ışıkları mevkisinde, Turan Kaya 'nın yönetimindeki 16 ASP 25 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Kaplan ile bu araçta bulunan İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Çınpı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Turan Kaya , Emre Kaplan , Tekirdağ , Güncel

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